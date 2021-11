Yahaira y el mensaje a sus fans tras perder versus: “A partir de hoy prometo no defraudarlos”

Compartir Facebook

La salsera dejó en redes sociales un emotivo mensaje para todos los que le brindan su apoyo incondicional tras perder versus en ‘El artista del año’.

Yahaira Plascencia no la pasó tan bien en la última gala de ‘El artista del año’, pues perdió el versus de canto del programa. La salsera interpretó el éxito de Yuri, ‘Detrás de mi ventana’, pero no su voz y el sentimiento que le puso no fueron suficientes pues el jurado dio como ganadora a su contricante.

Esto le valió a la salsera, una lluvia de críticas y ella se animó a dejar un mensaje para todos los que la critican y también los que la apoyan. Yahaira explicó que muchos factores, hicieron su semana complicada y eso le impidió dar lo mejor de ella en el versus.

“Fue una semana muy complicada, sobre todo en mi estado anímico, cometí muchos errores que me han pasado factura; sin embargo, soy artista y la función debe continuar. Nunca dejaré de soñar, me seguiré esforzando para lograr todo lo que me propongo, por mi familia, mis fans y por todos los que confían en mí”, expresó.

“Gracias a todos los que me quieren y me siguen, fue su apoyo el que hizo que, a pesar de todo, pueda salir y dar todo de mí en esta gala. A partir de hoy prometo no defraudarlos, dejaré los nervios y los problemas de lado, y me enfocaré únicamente en dar lo mejor de Yahaira Plasencia”, agregó.

La conductora Gisela Valcárcel quedó impresionada con el talento de Yahaira Plasencia y aprovechó su espacio para echarle flores tras su presentación en la última gala de ‘El Artista del Año’.

“Bravísimo, hemos invitado a cantantes para que se puedan desarrollar en estas semanas. Hemos visto a Yahaira cantar, bailar y actuar”, dijo emocionada Gisela Valcárcel, fiel a su estilo, comentando luego de cada presentación.

De otro lado, Tilsa Lozano no tuvo los mismos comentarios para Yahaira Plasencia, quien le recordó que siempre la vio haciendo playback. “A veces te vi acá y siempre te vi haciendo ‘playback’. (…) también en presentaciones en el extranjero te vi haciendo playback y yo decía la quiero escuchar cantar en vivo”, dijo en un primer momento la popular ‘Tili’.

“He tenido la oportunidad ahora de escucharte en vivo. La semana pasada te sentí un poco más nerviosa, esta semana te he sentido mucho más segura. Definitivamente hay momentos donde siento que te quedas sin aire. Te siento como cansada, pero tienes algo a favor, bailas espectacular”, agregó Tilsa Lozano.

