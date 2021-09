Yiddá Eslava reveló que sufre de una extraña enfermedad

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La esposa de Julián Zucchi se animó a comentarles a sus seguidores que sufre de una enfermedad que le ocasiona desmayos continuos.

Yiddá Eslava sorprendió al casi 2 millones de seguidores que tiene en redes sociales al compartir un video en el que sufre de un fuerte desmayo. Se puede ver que su esposo tuvo que llamar a los paramédicos para que se aseguren de que Yiddá estaba fuera de peligro.

Es por eso que Yiddá se pronunció en su cuenta de Instagram para contarles a sus seguidores, cómo fue que empezó a tener esos desmayos. Yiddá reveló que sufre de una enfermedad llamada migraña vestibular.

“Es un desmayo producto de algo que yo tengo, es una afección que se llama Migraña Vestibular. ¿Por qué lo publico? Porque me parece importante compartir con ustedes algo que me parece importante compartir con ustedes algo que me ocurrió a mí”, señaló Yiddá.

Mire también: “Casarme, tener hijos era mi plan”, Vania reveló que tenía todo listo para su boda

¿Desde cuándo notó que tenía esta enfermedad?

La esposa de Julián Zucchi señaló que desde muy chiquita no podía estar en los asientos traseros de los autos. Porque sentía náuseas y mareos pero nadie le prestaba la atención suficiente a ese problema.

Incluso, confesó que en el ‘reality’ de competencia en el que estaba había juegos que le causaban malestar por un día entero. “Cuando yo por ejemplo estaba en Combate y me metía en ese juego de dar círculos, yo me sentía mal todo el día”, comentó Yiddá.

Luego, Yiddá comentó que tuvo un episodio de desmayo cuando viajó a Argentina con su esposo. Ella reveló que Julián la ayudó a que le pudieran diagnosticar la enfermedad, para salir de dudas sobre los desmayos.

Yiddá confesó que comentó a sus seguidores de su enfermedad para crear consciencia entre ellos. Pues Yiddá los quiere animar a realizarse chequeos médicos, en caso de que alguno de ellos tenga síntomas parecidos.

Además: Flor de Huaraz impresiona con ‘retoquitos’ para verse más joven