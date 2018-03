‘Zorro Zupe’ da la cara y le dice esto a sus detractores

Después de estar 26 días en prisión, Ricardo Zuñiga más conocido como el ‘Zorro Zupe’ apareció en la pantalla chica para contar todo lo que vivió en el penal Ancón II. El personaje, quién evitó hablar del fútbolista Carlos Zambrano mencionó que no le pareció justo el trato con respecto a otros presos.

En el desarrollo de la entrevista con Beto Ortiz, el amigo de Tilsa, comentó que la experiencia le sirvió de lección.“He aprendido a valorar mi familia, un plato de comida y mi libertad”, dijo. Asimismo explicó que durante su estadía en prisión estuvo varios días sin comer debido a la depresión que sentía.“Al noveno día recién pude conversar con los demás presos”, añadió.

En otra parte de la conversación, el ‘Zorro’ mencionó que no le pareció humano la reacción de algunos personajes de la farándula . “Yo no puedo celebrar que a Olinda casi le quiten a su hija, ni poner tweets que digan ‘que felicidad’ ni colgar vídeos bailando… Paula Manzanal colgó un vídeo bailando celebrando mi prisión”,explicó.

Por su parte, Beto dijo que cada uno debe hacerse responsable de lo que cosecha “Insisto cada quién cosecha lo que siembra, Zorro”, acotó. Además, el panelista de Amor de Verano, explicó que también tuvo mucha gente que lo apoyó y cuidó. “Había gente que ni me conocía que gritaban que todo era una injusticia, nunca me faltó visitas en el día que se programaban, posiblemente era gente chismosa, pero a mí me sirvió mucho”, dijo.

