29 DE JUNIO | Horóscopo con Agatha Lys

ARIES Palabra precipitada, enoja al ser amado. Busca el momento apropiado para intentar la reconciliación. Si pierdes el autocontrol, puedes ocasionar un desastre sentimental. Suerte.

TAURO Es el momento de avanzar serena­mente. Quizás, no estés percibiendo todos los beneficios que mereces. Pero debes dar tiempo al tiempo .Vives momentos de cam­bio definitivo. Calma.

GÉMINIS La aventura es dulce y divertida, pero no olvides que todo en la vida tiene un precio. Hay “alguien”, que te ha abierto su corazón y tú lo has tomado como un juego. Eso, no vale.

CÁNCER Ahora empiezas a comprender muchas cosas. Los sufrimientos que vas su­perando, son la síntesis de una gran lección que te da la vida. Aprovéchala y no repitas errores.

LEO Buen momento para avanzar en tu pro­yecto, pero también es necesario, evaluar el grupo que te acompañará. Mantén en reserva tus planes personales y no malgastes el dinero. Contrólate.

VIRGO Todos somos amos de nuestro silen­cio y esclavos de nuestra palabra. Piénsalo antes de dar una respuesta a ese “alguien” que puede traer un viento de renovación a tu vida.

LIBRA Cuando esta tormenta haya pasado, vendrá la hora de los inventarios. Entonces se analizará el comportamiento de cada quién, en horas de crisis. Y algunas verdades saldrán a flote.

ESCORPIO No siempre quien grita más tiene razón. Hay que aprender a dialogar usando los dos oídos y una boca. Así triunfará la razón y no habrá porqué llorar. Compréndelo hoy.

SAGITARIO Si ese “alguien”, no valoriza tu trabajo, pronto dejará de reinar en tu cora­zón. Quizás la vanidad, haya vertido veneno en su mente. Haz un intento final y háblale dulcemente.

CAPRICORNIO La gradualidad, tiene un punto de quiebre, en el cual, debes pasar decididamente a la acción. La soledad puede acarrear depresión y eso, es veneno para Capricornio. Cuidado.

ACUARIO No te aferres a lo que no pudo ser. En el universo, todo tiene su tiempo y naturalmente su razón de ser. Ahora, vives un momento de tensa calma. Eso, también pasará. Suerte.

PISCIS Si has decidido introducir cambios en tu vida, debes revisar cada proyecto calmadamente. A veces la pasión obnubila el sentido común y las consecuencias resultan dolorosas. Viene dinero.