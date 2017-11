‘Príncipe de Gamarra’ saca pecho por Karla Tarazona

El empresario Alexander Blas se pronunció sobre los ampays de Karla Tarazona con el piloto Alonso Alfaro Acuña, primo del congresista Richard Acuña. Según el ‘Príncipe de Gamarra’, la animadora no mantiene un romance con el familiar del padre de la patria, a pesar de sus constantes saliditas.

-¿Cómo quedaste con Karla?

Es una gran amiga, mantenemos una amistad que ha evolucionado. Ya está todo aclarado. Me debo a sus consejos porque es una persona a la que admiro. Aunque cada uno ha escogido distintos caminos. Yo ahora estoy bien ocupado con la música, pero todo bien.

-Sabemos que ella está con el primo de Acuña, ¿crees que te olvidó rápido?

No están. Ella es mi amiga. No te puedo decir quién me ha dicho, pero sé que no están.

-Se dice que le pagaste 10 mil soles a Karla por protagonizar tu videoclip…

Eso es mentira, no fue esa cantidad.

-Incluso, dicen que le pagaste su viaje a Disney…

Esto me hace recordar, yo tenía una tía que vivía en una quinta y parecía un teléfono malogrado. Nada que ver, totalmente falso.

-¿Es verdad que no le presentaste a Karla a tu mamá porque no le caía?

No hubo oportunidad que se conocieran, mis amistades más cercanas sí conocen a mi familia, lamentablemente, por todas las cosas que pasaron no hubo la oportunidad que se conocieran.

-Aparte de Karla, ¿alguna otra fémina conocida que haya caído en tus brazos?

Es propio de hombres callar, decir cosas íntimas no sería dable. Solo puedo decir que he vivido momentos muy bonitos con personas del medio. Ahora estoy disfrutando mi soltería hasta que llegue la persona idónea para poder compartir mi vida.

-¿Sigues siendo amigo de Renzo Costa?

Él es mi hermano, por más que digan muchas cosas de él, siempre va a tener mi apoyo. A veces me disgusta que lo bulleen, pero él se ríe, yo soy quien reniega más, creo.

-Si no hubieras sido amigo de Renzo, ¿hubieras tenido algo con Brunella Horna?

No, para empezar todas mis parejas han sido de mi edad. Yo sé que para el amor no hay edad, pero yo valoro la madurez de una mujer, con eso no estoy diciendo que Brunella sea inmadura, ya que considero que es madura para su edad. Sin embargo, yo nunca me he visto con alguien mucho más joven que yo.

-Por último, ¿dejarías Gamarra para dedicarte a la música?

Lo he pensado muchas veces, pero tengo un sentimiento muy fuerte por Gamarra, me debo a ella y siempre voy a estar ligado a ella.