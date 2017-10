Brenda defiende a Shirley

Pese a no estar enterada de la denuncia de agresión que el deportista Sebastian Barbadillo le interpuso a Shirley Arica, Brenda Carvalho considera que la ‘Chica realidad’ es una persona que se comporta bien y que no tiene maldad. “Yo de verdad prefiero no opinar (de la denuncia). A Shirley la conozco solo en el programa y me cae bien. No tengo problema con ella, conmigo se comporta bien. ¿Qué impresión tengo de ella? Me cae bien, no le veo maldad”, sostuvo la rubia, que volvió a la pista de ‘EGS’.

De otro lado, aclaró la imagen vestida de novia que compartió en sus redes sociales era parte de uno de show infantiles y descartó que este planeando casarse con Julinho, con quien tiene siete año de relación. “Nosotros ya tenemos un vida de casados y en nuestro planes no es una necesidad casarnos, así estamos felices”, dijo.