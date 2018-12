Chau ‘Combate’: Chicos reality lloran por final en Tv

Tras 8 años en la pantalla grande el reality de competencia ‘Combate’ no va más en ATV, así lo anunció el conductor Gian Piero Díaz, quien se quebró en vivo junto a los ‘combatientes’ que no podían creer que el programa llegue a su final. “En algún momento se hizo esto pero no se cumplió, ahora ‘Combate’ termina de forma oficial. No es algo publicitario ni para generar expectativa, ‘Combate’ termina pero no la televisión. Ha sido ocho años de aprendizaje, los vamos a extrañar muchísimo (a los combatientes) pero cada logro de ustedes nos causa alegría y felicidad, ‘Combate’ va a quedar en el corazón de las personas. Sigan siendo los mismo, la gente los quiere como son. No tienen por qué cambiar”, indicó el popular ‘Pipi’. Al enterarse de la noticia Poly Avila, Brenda Carvalho, Ducelia Echevarria, Luciana Fuster, Michela Elías y Korina Rivadeneira rompieron en llanto.

“La última vez que volví (a la televisión) fue gracias a Cathy Sáenz (productora), después de lo que pase (pudo ser deportada del país), conocí a personas maravillosas, Lucianita, Poly, todos los chicos, ellos no lo saben pero fueron mi terapia, yo he trabajado en tanto lugares y nunca he conocido a tantas personas de una calidad hermosa”, dijo Korina al borde del llanto.

Por su parte, Brenda manifestó que el programa de competencia dejará un “sello” en la televisión peruana. Diana Sánchez e Israel Dreyfus, los ‘combatientes’ históricos, se mostraron nostálgicos y manifestaron sentirse orgullosos por haberse quedado hasta el final en el reality donde se iniciaron.

“Da mucha pena. Más que un trabajo es un hogar, como acabar el colegio o la universidad, es como una graduación. Se acaba el programa y vayan a volar alto. Tuve el privilegio de iniciar esto y el honor de cerrarlo, eso nadie me lo quita”, afirmó Israel.

Mientras que la chata comentó que es “complicado” creer que el reality acaba. “Esto marcara historia porque ‘Combate’ siempre va a estar en el corazón de los peruanos”, dijo.