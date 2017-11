Lalo Capuñay, productor discográfico está de fiesta, pues hoy cumple un año más de vida. Por este motivo, los chicos de ‘Los Fantásticos del Humor‘ enviaron un caluroso saludo al representante de ‘Los 5 de Oro‘ y ‘Orquesta Papillón‘.

“Un saludo muy especial para el gran Lalo Capuñay, gran empresario, experto en la cumbia. Esperemos que tenga un gran día. Aquí ‘Los Fantásticos del Humor’ te mandamos este gran saludo“, indicaron.

Esperamos que se vengan muchos años más llenos de éxitos y bendiciones para Lalo Capuñay, y que nunca pierda ese carisma que lo caracteriza.

Lalo Capuñay se luce como nuevo corredor de autos

¡PUSO PRIMERA Y ARRANCÓ! El productor discográfico de Los 5 de Oro y Orquesta Papillón, Lalo Capuñay, se lució este último fin de semana al mostrar su nuevo pasatiempo, corredor de autos.

Lalo paralizó las miradas de ciento de personas, en La Chutana, con este nuevo hobbie, donde demostró ser un buen corredor de autos.

El líder de estas dos grandes agrupaciones, Los 5 de Oro y Orquesta Papillón se las trae, no sólo con lo mejor de la cumbia, sino también, en las carreras automovilísticas.

