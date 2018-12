Daniela Darcourt se defiende luego de ser acusada de estafadora

La salsera Daniela Darcourt se defendió de los ataques y el calificativo de “estafadora” que recibió luego de suspender el último 25 de diciembre sus presentaciones en Piura y Sullana, tras una serie de problemas internos. Manifestó que la falta de pago de los organizadores de uno de los eventos y una pelea entre algunos asistentes al otro, fue lo que motivó su retiro del escenario. “A veces los organizadores creen que mientras más tarde presentan al artista principal, más generan expectativa y más consume la gente, pero al momento de consumir más, empieza el tema de la sobredosis de alcohol y el público nos echa la culpa a nosotros”, señaló la cantante. “Algunas veces llegamos al punto y no nos dan el restante (el pago que falta) y nos exponemos a tocar sin que eso se remunere. Eso fue lo que pasó en el primer show de Piura”, aclaró la cantante. “En Sullana tuvimos que cortar el show con mucha pena porque hubo una trifulca bastante grande. Yo llegué y estaba completamente lista para terminar el espectáculo pero qué hago si me dicen: ‘Daniela para’ y yo volteo y veo una silla volando sobre la cabeza de alguien. No me puedo exponer”, finalizó la cantante.