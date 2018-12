Deysi Araujo aparecerá en Netflix gracias a serie ‘Sicarios’

La vedette Deysi Araujo se encuentra saltando en un pie de felicidad porque será parte del elenco de la serie ‘Sicarios’, una producción para Netflix que se viene gestionando en nuestro país y comenzará sus grabaciones en enero del 2019.

“Este año deje de a pocos el vedetismo, me da mucha pena porque la gente me quiere contratar, pero ahora estoy incursionando en la actuación, llevo talleres con un profesor brasileño y otro particular que me recomendó Manolo Rojas”, comentó la pelirroja.

-¿Y ya hay propuestas laborales?

Sí, estaré en la serie ‘Sicarios’ que se grabará en el Callao y saldrá en Netflix, en enero comenzamos a grabar, aún no tenemos fecha de cuando se estrenará.

-De una saltas a Netflix…

Creo que también se verá en Perú, no solamente en Netflix, para mí es lo máximo. Ya he participado en pequeñas películas, también en la miniserie de Dina Paucar, pero esto es un logro para mi carrera.

-¿Qué personaje interpretarás?

No podemos hablar de nuestros personajes, nos han prohibido.

-¿Qué otro proyectos tienes?

Seguimos trabajando, hay otros proyectos que prefiero aún no decirlos, el próximo año me gustaría estrenar un nuevo programa, veremos qué pasa. (D. Bautista)