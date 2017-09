Diana Ramírez: “Angelo Fukuy, sé varón”

La joven Diana Ramírez, quien acusó al cumbiambero Angelo Fukuy de tener una relación doble con ella y otra mujer, nuevamente salió al frente y contó a Karibeña que este continuaría en los mismos pasos ya que en los últimos días algunas jovencitas le han escrito en sus redes sociales para contarle que seguiría “engañando a las mujeres”.

“Yo le recomiendo (a Angelo Fukuy) que sea varón y sincero, que no esté engañando a las mujeres, como por ahí me comentan algunas chicas que me han escrito. Que cambie, que no esté jugando con los sentimientos de las chicas”, sostuvo Ramírez.

-¿Qué te dijeron estas chicas?

Me escribieron preguntándome cosas, algunas no tenían sentido, pero no te puedo mencionar porque no me mandaron pruebas.

-¿Angelo ha intentado callarte luego que hablaste de él en ‘AAA’?

Ya no quiero meterme en problemas, me da miedo muchas cosas.

-¿Por qué miedo?

No quiero tocar ese tema por muchas cosas, por respeto a mi familia.

-¿Ha intentado tomar represarías en tu contra?

No, todo lo que yo dije es verdad.

-¿Temes una demanda?

No porque si él hace eso yo tengo más pruebas.

-Los integrantes de ‘La Gran Orquesta Internacional’ se ha ganado la fama de “tramposos”, ¿piensas lo mismo?

Con todas las cosas que sale de sus integrantes creo que sí. Parecen cortados con la misma tijera.

-¿Sabes si Fukuy terminó su relación con su pareja Wendy Navarro?

No sé

-¿Ella se ha comunicado contigo?

No, para nada.

-¿Te sientes tranquila luego de contar tu verdad?

Sí, tranquila.

Walter Yaipén da con palo a ‘Wachiman’

“Es un cobarde”

El director de la orquesta ‘Hermanos Yaipén’, Walter Yaipén, calificó de cobarde al cantante cumbiambero Christian Domínguez, por enviar a cartas notarias y hablar mal de la madre de su hijo, Karla Tarazona. “No me parece bien que él esté hablando así de su expareja cuando han sido una familia y todavía tienen un hijo que los une. Eso de estar mandando cartas notariales, yo creo que es una cobardía. Es mejor quedarse callado y seguir”, señaló el fundador de los ‘Yaipén’.

Asimismo, se refirió sobre los últimos escándalos de Pedro Loli y Angelo Fukuy, a quienes les aconsejo enfocarse en hacer música y no dar que hablar por sus infidelidades. “El trabajo no tiene por qué mezclarse con las vida privada. Lo que se entrega al mundo es el arte, nuestra música. Los escándalos debemos evitarlos porque el público quiere música y merece respeto. El comportamiento, la humildad es lo que refleja nuestro trabajo”, finalizó.