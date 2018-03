FOTO | El antes y después de Rosángela Espinoza

La chica ‘selfie’, Rosángela Espinoza no deja de sorprender con sus fotografías en Instagram. Esta vez, la modelo colocó una imagen donde recordó su infancia. Definitivamente el antes y después de la guerrera ha dejado a todos muy sorprendidos.

Con más de 1 millón y medio de seguidores que siguen fielmente cada publicación, la chica ‘selfie’, sorpresivamente era una de esas niñas que no le gustaban las fotografías. “Cuando de chiquita no me gustaban las fotos y hacía muecas”, escribió la modelo.

Sin embargo, no todos sus seguidores la han llenado de halagos, al contrario hubieron algunos que jugaron bromas con la imagen. “Oye pero todos somos lindos de niños , pero creo que ella no le favoreció la niñez , ya en vieja se ha hecho sus arreglo por eso que se ve un poco simpática , en combate tenía una cara de loca…”,“dale miles de gracias a tu cirujano , hizo bien su trabajo”, son solo algunos mensajes



