El recuerdo de la vieja Lima está en el Rímac, debajo del puente

La Capital es una metrópoli que a diario se deja absorber en la globalización y el consumismo traído desde afuera, sin embargo, recuperar el legado criollo de una Lima que se perdió en el tiempo es una propuesta saludable para conservar y perpetuar una identidad. Con esa finalidad nació “Un paseo por el Rímac”, una ilustrada publicación de la editorial Santillana por iniciativa de la comuna rimense y la sede de la Unesco en Perú.

En entrevista Con Rosana Cueva, Enrique Peramás, alcalde del distrito ‘bajopontino’ sostuvo que esta publicación facilita que tanto jóvenes y niños puedan contar con este material educativo para que refuercen su identidad desde sus orígenes. Es por ello que, en coordinación con la UGEL, se incorporó en la currícula educativa de los estudiantes.

La autoridad anunció, además, que la conocida avenida Francisco Pizarro, luego de ser recuperada, tendrá de nuevo el nombre de “Malambo”, una extensión de once cuadras de puro derroche de talento y tradición en el que los vecinos podrán no preocuparse por su seguridad y, sobre todo, porque no se pierda el espíritu de peruanidad y criollismo.

Rosana Cueva: El Rímac es la cuna de muchos íconos de la peruanidad

Para la periodista de Exitosa es necesario que se eduque a los niños y adolescentes sobre aquellos lugares del distrito que son una joya para la Capital, sin embargo, es necesario también que se conserve el espíritu alegre y jaranero que caracteriza a esas almas criollas que respiran historia cuando por sus calles transitan.

No solo el espíritu, pues para Rosana Cueva es necesario que el arte tenga también tribuna entre los vecinos de ese y otros distritos que tengan espacios públicos necesarios para el entretenimiento de grandes y pequeños., a lo que el alcalde asintió el comentario explicando que es necesario que los políticos se comprometan con aprovechar el potencial de la niñez.