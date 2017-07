Eva Ayllón: “Despacito fue una travesura”

Versionar en ritmo afroperuano el tema de moda “Despacito” resultó en un éxito que Eva Ayllón no esperaba. Agradecida con sus miles de fans que viralizaron su video, la diva de la música peruana se prepara para volver a los escenarios este 22 de julio, con el show ‘Eva Ayllón y su Noche Mágica para el Perú’, en el auditorio del colegio Santa Úrsula.

Sobre esta versión con ritmos afroperuanos del éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que ya superó el millón doscientas mil vistas en Facebook, la artista sostiene: “Honestamente no esperé esta acogida, pero estoy muy feliz por la respuesta del público. Despacito necesitaba su versión negra porque es un éxito mundial, me hubiera gustado que esta versión también se escuche en las radios peruana. A mí edad me doy el lujo de hacer esta travesura, para mí esta versión es una travesura”, manifestó la intérprete.

Para sus detractores que la critican por haber versionado un reggaetón y quienes la acusan de subirse a la ola de la música comercial Eva responde: “Desde el principio, sabía que iba a tener comentarios en contra. Creo que el público que me sigue y me conoce de verdad, ha tomado esta versión de ‘Despacito’ como lo que es: una hermosa travesura”, indicó Eva que espera concretar grabar a dúo nada menos que con el reconocido tenor Juan Diego Flórez, con quien el último sábado compartió escenario.

(K.C)