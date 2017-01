Evelyn Vela: “Estoy soltera”

A pocos meses de estrenar su nuevo programa de televisión junto a su amiga Melissa Klug, la guapa Evelyn Vela nos cuenta que ha decidido no amarrarse a ninguna relación sentimental y disfrutar de su soltería plenamente, como lo viene haciendo su inseparable amiga, la ‘Blanca de Chucuito’.

-¿Te fastidia que siempre te nombren como la amiga de Melissa Klug?

No, no me fastidia, no es la primera vez que estoy en la televisión; estoy más de 15 años gracias a Janet Barboza, que me trajo de Ica. Cuando falleció mi hija, me alejé completamente, pero ahora regresé porque me gusta molestar a todo el mundo, no porque viva de esto.

-¿Cómo es Evelyn fuera de cámaras?

Soy un macho más. Soy igual con todo el mundo. Soy de barrio.

-Hay quienes piensan que eres un poquitín creída…

Nada que ver. Hay a quienes no les gusta mi manera de hablar, pero eso no quiere decir que sea arrogante. Ellos no entien­den que tengo un papel en la televisión, pero fuera soy una madre que ama y vive por sus hijos.

-Con esas curvas que te manejas, imagino que cuan­do sales a la calle todos los hombres voltean a verte…

Quinientos, y solamente dicen estupidez y media.

-¿Cuál es el secreto para mantener tu figura?

Paro metida en el gimnasio las 24 horas y como atún, soy como el gato: de la lata no paso. Como atún casi todos

los días, pero a veces, por culpa de Melissa, nos vamos a tragar porque a ella le gusta comerse un pollo entero.

-¿Continúas soltera?

Ah, eh… ja, ja, ja. Estoy soltera, sí, pero, como dice Melissa, “nunca sola”.

-¿Hay galanes rondando?

No, no, no. El único es Renzo Spraggon, ahora que entró a ‘Combate’.

-¿Está qué hace puntos?

Por ahí. Él está súper fuerte, está con todo el físi­co, es súper lindo y siem­pre se mereció estar allí, al igual que Ítalo, que es buena persona y también tiene buen físico.

-Conversé con el primo de la ‘Foquita’ y me contó que Ya­haira y Jefferson continúan hablándose. ¿Tú crees que haya reconciliación?

Sinceramente, ese tema no me interesa. Ninguno de los dos podría ser amigo mío.

-Si tuvieras a Yahaira al frente, ¿qué le dirías?

Ya la he tenido al frente en una discoteca, pasó por mi costado, pero para mí no existe. No me suma ni me resta. Ella no me ha quitado nada a mí, es más, ni bronca le tengo.

-¿Cómo va el programa que lanzarás con Melissa?

Ajustando detalles. Es un nuevo proyecto que a la gente le va a gustar y a algunos no; tampoco somos pepita de oro para gustarle a todo el mundo.

-¿A qué progra­ma le harán compe­tencia?

Nada de compe­tencia, para nosotras no existe la compe­tencia.

-¿No se arrancarán los cabellos por el rating?

No, no, solo nos preo­cuparemos por nosotros sin mirar al costado.

-¿Cómo te ves de aquí a unos 5 años?

Con mis boutiques en todos los malls de Lima y el Perú.

