EXCLUSIVO | ¡QUE PASE… EL AMOR!

Karibeña te cuenta la historia del inicio de la relación entre laura y cristian. el flechazo, las saliditas, los regalos y el ampay que sacó a la luz el romance que hoy naufraga por otra “nena” de 50 años.

Escribe: Jorge Páucar

Lo de ellos fue un flechazo. Un amor a primera vista. Era el año 2000, Laura Bozzo caminaba apurada por los pasillos del Estudio 4 en Barranco cuando Cristian Zuárez se cruzó en su camino. La doctora lo miró de reojo y él volteó a verla. En ese instante, el “Pelucón” jamás imaginó que esa señora de 49 años, con su cigarrillo en la mano, se convertiría en su fiel compañera.

“Desde que lo conocí, apenas lo vi, me sentí prendada inmediatamente”, contó en su momento la autoproclamada abogada de los pobres.

EL DÍA INOLVIDABLE

Según el libro Laura, la historia jamás contada, la asistente de la conductora, Jessica Cabrera, hizo de Cupido en esa relación. “Sí, yo los presenté”, le confirmó al autor de la publicación.

Cierto día, Jessica llamó al argentino para concertar una cita con su jefa en una exclusiva discoteca miraflorina. Salieron, contornearon sus cuerpos al compás de la música de Complot, el grupo del melenudo gaucho. No dejaban de sonreír y hablarse al oído. Un rubor recorría el rostro trajinado de la doctora. Esa noche, el “Pelucón” bailó con su “Nena” de casi 50 años e hicieron click.

COMPLOT DE AMOR

Por esos días, las cosas se le complicaron a Complot. El mánager los abandonó y se fue a Buenos Aires. Los integrantes de la orquesta se quedaron solos y pasaban penurias. Como Jessica Cabrera, la asistente de Laura, vivía un romance con Fabián, otro miembro del grupo, el resto de integrantes planeó que Zuárez se “inmolara” por ellos. Fue así que lo empujaron a conquistar a Bozzo. Necesitaban pantalla para seguir promocionándose. Y les ligó: los invitaron al programa estelar de Laura en América en más de una ocasión.

“ESTUVE POR INTERÉS”

El “Pelucón” admitió en “El valor de la verdad” el año 2014 que al comienzo la relación fue por interés. “Yo estaba promocionando Complot y ella era muy conocida en ese momento. Y mi nuevo representante insistía en que vayamos a su programa y se le ocurrió que era importante apegarse a la conductora. Fue una idea de mi promotor”, confesó en el sillón rojo.

BENDITO CORAZÓN

Y Bozzo se enamoró. Sucumbió a la simpatía y los regalitos de Cristian. Según sus allegados, él le enviaba ositos de peluche, tarjetitas románticas y flores. La mujer madura, de carácter indomable, la fiera cayó rendida a sus pies. “Temía ser la habladuría y sujeto de burlas de la gente por la diferencia de edades”, confesó Laura en aquel tiempo.

“¿ELLA FUE INFIEL?”

El romance lo tuvo bien guardadito la doctora. Lo sabían sus más allegados. La doña aún estaba casada con el abogado Mario de la Fuente, el padre de sus hijas, cuando decidió involucrarse con Zuárez. “Ciertos testimonios sostienen que Laura estaba todavía con su esposo, a pesar de las peleas y del decaimiento de la relación, cuando ya tenía amores con el juvenil cantante argentino”, dice el escritor Julio Garrido en su libro Laura, la historia jamás contada, publicado el año 2004.

AMPAY, DOCTORA

Pero fue a fines de noviembre del 2000 cuando el romance se destapó tras un ampay del programa MagalyTv. En las imágenes se veía a Laura darse un beso con Cristian. Pero ella lo negó. “No soy chibolera”, afirmó. Pero, conforme pasó el tiempo, tuvo que tragarse sus palabras. Tres meses después, aceptó que se veía con el “Pelucón”. “Somos amigos y no sé qué va a pasar”, aseguró. Él no se quedó atrás: “Es una mujer muy especial. Sensible, amorosa, en pocas palabras maravillosa. Cualquiera se enamoraría de ella”, comentó. Y luego vivieron el romance más intenso entre una mujer madura de 49 y un joven de 25 años. Es que, para ellos, como dice José José, “es el amor lo que importa y no lo que diga la gente”.

MAÑANA: “LAURA GOLPEABA A CHRISTIAN”