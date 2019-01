Fans sorprenden a Rodrigo González y lo hacen llorar con detalle

El presentador Rodrigo González fue sorprendido a la salida de Latina por sus seguidores, quienes le obsequiaron diversos cuadros y portarretratos con fotos de sus seres queridos. “No tengo palabras para agradecerle algo así, que se tomen las molestias, el amor y cariño, gracias de verdad”, dijo ‘Peluchín’ en un video mientras mostraba las fotos donde se le ve a lado de sus papás, su novio Sean Rico y sus tres gatas. “A mí me apasiona lo que hago y además que ustedes me permitan hacer lo que más me gusta, me dejan entra a su casa, me dan su amor y cariño. Que se tomen ese tiempo, que me lo demuestren, algo que tengo que agradecer a la vida, a Dios, no tengo nada más que pedir, gracias desde siempre”, añadió.