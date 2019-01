‘Foquita’ no suelta a Ivana y fueron ampayados viajando otra vez

Cuando el río suena es porque piedras trae. Jefferson Farfán e Ivana Yturbe parece que ya no pueden ocultar más su relación sentimental y nuevamente habrían viajado juntos para escaparse del acecho de la prensa, sin embargo, esta vez fueron fotografiados. Aunque la modelo hace días dijo que estaba soltera, el programa Instarándula compartió unas fotos donde se le ve a ella al lado del futbolista en un avión. Ivana está sentada conversando con un acompañante de la ‘Foquita’, mientras que él se muestra de pie y mirando a otro lado. Tras esto, el ‘Zorro Zupe’ estuvo en el programa ‘Válgame Dios’, donde contó que llegó a hablar con la modelo y ella le dijo que desde diciembre ya no mantenía una relación con Mario Irivarren. “Hablé con Ivana hace unos días y lo primero que me dijo fue que Doménica está completamente ‘zafada’ al decir que la había visto en diciembre con Mario, porque ya no estaba con él. Otra cosa que me dijo es ‘que está bien, está contenta y ya la vamos a ver en algún momento’…”, sostuvo el ‘Zorro’ dejando abierta la posibilidad que pronto veremos a la excombatiente con el jugador de la selección nacional.

Con ello, parece que muy pronto Ivana y Farfán oficializarán su relación ante los medios para vivir su romance al máximo y sin esconderse de las cámaras.