Gonzalo Núñez chanca ‘Peluchín’

El periodista deportivo, Gonzalo Núñez, criticó a Rodrigo Gonzales ‘Peluchín’, porque en más de una ocasión tuvo comentario peyorativos contra todo los que se dedican al fútbol. Motivo por el cual no soporta que ni el programa del ‘barbón’ comente sobre la posibilidad de que Perú vaya al mundial.

“Ese es el canal 2, es Peluchín. Ahora Amor Amor Amor ya es programa de fútbol. Él decía: ‘Es una porquería, son una sarta de borrachos, no sirven para nada, no sé para qué se meten al fútbol, eres un idiota, no vas a ganar buena plata, es una porquería esa carrera, ¿no te da vergüenza? Y ahora dice que todo es excelente. Después que le han sacado el alma al fútbol peruano, lo han destruido. Y ahora sí todo es Perú, Perú, Perú. Todo lo que genera el fútbol”, comentó Núñez en radio Exitosa.