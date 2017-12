Grasse Becerra manda mensaje hot a Dantes Cardosa

Por Ketty Cabrera

Alisson Clavijo está dispuesta a proteger a su familia con uñas y dientes. La pareja del popular integrante de la agrupación Los 5 de Oro, Dantes Cardosa, denunció públicamente a la exbailarina y exintegrante del recordado grupo femenino ‘Las mujeres de negro’, Grasse Becerra, de enviarle mensajes de grueso calibre al padre de su hija para pedirle nada menos que un “remember”.

“Dame tus bo…”, fue el primer comentario que le lanzó Grasse a cantante cubano, con quien hace unos años mantuvo un romance que no terminó muy bien pues en esa época ella estaba de amores con el exintegrante de ‘Esto es guerra’, Benjamín Lukovsky. Sin embargo, lo que más le indignó a la joven modelo chiclayana fue que la recordada exbailarina de cumbia, a pesar de que Dantes le dice que tiene mujer e hija, le hizo la propuesta: “Estoy aburrida… repetimos el plato, ¿puedes ahora?… ¿Me vas a decir que tú no quieres?”.

“DEJA DE PEDIR SEXO”

La joven se presentó en el programa ‘Espectáculos’ para reclamar a la ex amiga de Leysi Suárez y decirle “deja en paz a mi marido, aprende a respetar a pareja ajena”. Alisson calificó de “vulgar” a Grasse por hacerle la propuesta indecente al cantante de ‘Pa’que me invitan’, además le dejó un contundente mensaje a la rubia al pomo en su celular.

“¿La menopausia te agarró fuerte o qué? Controla tus hormonas y deja de andar pidiéndole sexo toda desesperada a mi marido; ahora sí demostraste más que nunca la joyita que eres. Seré chibola pero no soy manca y ya te la tengo jurada. Siento asco y pena por ti, le dices ‘¿Me vas a decir que tú no quieres?’… Jaja haciéndote la muy rica, dime desde cuando la silicona se come”, escribió Clavijo a Grasse, quien hasta ahora ha preferido mantenerse callada ante este escándalo.

“YA SENTÉ CABEZA”

Diario Karibeña se comunicó con el cubano, quien aseguró que ahora es un hombre tranquilo y no quiere tener problemas con la madre de su bebé de 8 meses de nacida. Indicó que quiere bien lejos de su vida a Becerra, a quien no ve desde hace mucho tiempo. “Ella me escribió y la verdad no pensé que su mensaje diría eso, pero tampoco le di importancia porque estoy feliz. Mi novia Alisson encuentra los mensajes y ella llama a Espectáculos para mostrar –dice– la clase de mujer que es Grasse. Es cierto que en su momento, cuando estuve en la Charanga Habanera, tuvimos algo pero fue hace mucho tiempo”, aseveró el artista.

Dantes indicó que su única preocupación ahora es sacar adelante a su familia y la orquesta Los 5 de Oro, que tiene como integrantes al no menos conocido Jhon Kelvin, Giussepe Horna, Mathías Colmenares y George Jaramillo.

“La orquesta va muy bien, creo que estoy en el mejor momento de mi vida personal y laboral. Estamos grabando nuevos temas con Los 5 de Oro, agradezco que nuestro productor musical Lalo Capuñay haya depositado en mí su confianza para estar a la batuta de este grupo y el próximo año si todo sale bien iniciamos nuestra primera gira a Europa. Los problemas de faldas los quiero bien lejos, ya senté cabeza, no quiero a nadie porque estoy muy enamorado de Alisson”, aseveró el recordado ‘Ricky ricón’.