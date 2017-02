Grave denuncia contra el ‘Conejo’

El ‘Conejo’ Rebosio continúa en el ojo de la tormenta. Pese a que unas semanas atrás su expareja Paola Herrera lo acusó de agresión física estando embarazada, ahora la misma mujer lo denunció de haber violado a su hija de 19 años.

Todo se inició cuando el progra­ma ‘Cuéntamelo todo’ difundió una imagen en la que se observa al expelotero con el rostro ensangren­tado, debido a los arañazos de su expareja. Paola llamó al programa para aclarar la situación. Sin embar­go, Rebosio hizo lo propio para dar su descargo y al ser escuchado por la madre de su hijo, ella confesó que el excombatiente había abusado de su hija de 19 años y que ya estaba legalizando la denuncia. “Cuando te dijeron en tu cara que te acostabas con mi hija”, sostuvo Paola.

Ante esto, el ‘Conejo’ negó los cargos: “Todo eso es mentira, no es la primera vez que la señora dice eso”.

KARLA TARAZONA: “NO ME METAN EN PROBLEMAS”

Por su parte, trascendió que Paola arañó al ‘Conejo’ debido a que se enteró que Karla Tarazo­na había estado el fin de sema­na con el ‘Conejo’ en el Callao. Ante esto, Karla pidió que no la metan en este lío de pareja. “Hay que aclarar que yo estuve en el Callao el fin de semana, pero nunca me he subido a la camioneta del ‘Conejo’, yo me fui con ‘Tomate’ en su camione­ta”, dijo Karla en el programa ‘Espectáculos’.

