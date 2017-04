Greysi se disculpa con Milena

La colombiana Greysi Ortega aseguró que se malinterpretó las declaraciones que dio en conocido programa de espectáculos sobre la hija de Milena Zárate y que no tendría problemas en rectificarse si es que le llega la carta notarial que dice le envió su hermana.

“A mí no llegó ninguna carta notarial, de repente lo mostró en televisión, como es típico de ella, pero a mí no llegó nada. Pero si ella quiere que me rectifique lo hago, no lo dije de forma despectiva ni fuerte, simplemente dije lo que me parecía respecto a la forma en la que estaba exponiendo mucho a la bebé. Ella tocó mil veces a mi hijo y nunca se disculpó, yo no soy igual que ella y si tengo que rectificarme por lo de su hija, lo hago”, aseguró Greysi a Karibeña.

-Dijo que te denunciaría a Migraciones si es que no te rectificas

El que nada teme, nada debe. Yo tengo mi familia hecha aquí, voy a tener mi segundo bebé.

-Tus papeles están en regla.

Sí, lo mío está bien. Y si digo todo esto es porque realmente quiero desligarme de cualquier tema con ella.

DATITO

En la carta notarial, Milena le exige a su hermana que se rectifique por decir: “Yo vendo a mi hija por dinero”, “que yo llevo un audio de mi hija enseñando como sufre para venderla por dinero”, “que soy una mala madre”.