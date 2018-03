Isabel Acevedo afirma que nunca sería la incondicional

La bailarina Isabel Acevedo aseguró que es “aburrido” responderle a Karla Tarazona tras enterarse que le aconsejó a Jazmín Pinedo que cuide a su pareja Gino Asereto “de los calzones” ahora que ingresó a ‘Combate’.

“(Karla) es una tema que no me importa, tú me mencionas ese tema y yo ya dije que es recontra aburrido y no voy a responder ¿Qué podría decir? Aburrido, es un tema que para mí ya pasó de moda, ahorita estoy renovadísima en ‘Combate’”, sostuvo la popular ‘Chabelita’.

-Estás bien curtida de las críticas…

Sí, mira cuando tiempo ha pasado y la verdad estoy contenta de estar en ‘Combate’, he venido acá con toda mi energía y para que me conozcan un poco más.

-¿Se te hace difícil estar lejos de Christian?

No, yo creo que es mejor.

-¿No hay celos? En ‘Esto es guerra’ hay muchas chicas guapas…

Acá también hay chicos guapísimos, los dos estamos iguales, empates. No puedo estar celosa sino veo nada, igual estoy segurísima que si hubiera algo, la televisión automáticamente lo va a sacar. Así que está “frito pescadito”.

-¿Le perdonarías una infidelidad?

No, porque no hay nada que me ate a él, no tengo hijos con él, no estoy casada, es mi actual pareja y estamos bien.

-Les has dado un ultimátum…

No solamente yo, sus papás, su familia y todo el mundo. Ya cada uno es consciente de sus cosas, está bien grandecito, tiene 34 años. Él está en la tentación a flor de piel por su mismo trabajo. Es como yo, si yo le saco (la vuelta) o en algún momento le soy infiel es porque de repente no he estado bien con él, igual me imagino de la misma manera. Pero los dos hemos quedado que cuando ya sintamos que la relación no va más, es decirnos las cosas en nuestras caras para evitar una infidelidad.

-¿No serías la incondicional de Christian?

No, no lo he hecho con mis otras parejas y tampoco lo voy hacer con Christian. (D. Bautista)

DATO::

‘Chavelita’ lleva un año y cuatro meses de relación con Christian Domínguez y asegura ser muy feliz a su lado. “Él siempre está pendiente de mí, por eso lo amo mucho”, dijo.

NO RECIBE SUELDAZO

La conductora de ‘Combate’, Cathy Sáenz, descartó que Isabel Acevedo gane 18 mil dólares por participar en el mencionado reality de competencia, tal como lo afirmó el cómico Carlos Vílchez en el programa ‘Amor de verano’. “¿Qué Chabelita gane 18 mil dólares? Es mentira. Y lo digo porque lo único que causa esa noticia es indignación y molestia excesiva de la gente…ese monto está totalmente fuera de la realidad”, aclaró Sáenz en Twitter.