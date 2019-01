Ivana Yturbe jura que no volvió con Mario Irivarren

Luego que se especulara que plantó Jefferson Farfán en su viaje a Máncora (Piura) para volver con Mario Irivarren y celebrar Año Nuevo juntos, Ivana Yturbe rompió su silencio y desmintió que haya retomado su relación con el integrante de ‘Esto es guerra’. Añadió que decidió salir al frente para desmentir la serie de especulaciones que se han dicho tras su cercanía con el jugador de la selección nacional –con quien estuvo en Trujillo- pues no quiere ‘perjudicarlo’. La ‘Princesa inca’ se comunicó con la secuencia ‘Espectáculos’, que conduce Jazmín Pinedo en el programa ‘En casa’ de Latina, donde también confirmó que fue internada de emergencia en una clínica y fue ese el motivo por el que no acompañó a Farfán al norte. “Ella dice que quiere que comunique ‘que no ha vuelto con nadie y que están especulando cosas que no son y que si no viajó a Piura, que eran totalmente sus planes pasar Año Nuevo en Piura, fue por una emergencia que tuvo’”, dijo la ‘chinita’.

MAL DE SALUD

“La tuvieron que internar de emergencia en una clínica por un mal que la aqueja en este momento, y que este mal es lo único que le preocupa solucionar por ahora, que la gente hable, que seguramente en algún momento podrá salir a aclarar las cosas. Que lo único que quiere es no perjudicar a nadie, no quiere perjudicar a Jefferson Farfán porque se están hablando muchas cosas a su alrededor que son totalmente falsas”, leyó Jazmín. Pinedo remarcó que la chica reality quiere dejar en claro que esta “solterísima” y que tiene el derecho de “conocer y salir con quien quiera”. “Ella dice que no tiene pareja hace buen tiempo, no está con nadie y no ha retomado su relación, que si ella tiene algún contacto con su expareja es como cualquiera, porque uno no pasa tirando años de relación a la basura”.

ECHA A IVANA Y MARIO

Nicola Porcella afirmó que Mario acompañó a Ivana a la clínica cuando “se puso mal”. “Lo mejor es decir las cosas y si han vuelto que lo digan. Eso (terminar y volver) les pasa a miles de parejas pero como ellos están expuestos. Esto les pasa a todo el mundo, si ellos están contentos que sigan”, comentó el ‘guerrero’ en ‘América espectáculos’.