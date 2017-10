Jesús Suarez quiere amiste con ‘Pelucón’

El hermano de Christian Zuárez, Jesús, aseguró que desde que el ‘Pelucón’ pisó tierras peruanas no ha tenido comunicación él y considera que este debería dar el primer paso para limar asperezas, luego que lo acusara de filtrar las imágenes en las que aparece junto a Adriana Amiel. “Ese momento (de la reconciliación) va a llegar cuando tenga que llegar. ¿Si yo tengo que dar el primer paso? No, en verdad que no, al que se le daño fue a mí, me trataron de basura, él debería tener la iniciativa por una vez en su vida”, sostuvo el argentino.

Asimismo, aseguró que pese a lo suscitado le desea lo mejor a su hermano. “Sé que está participando en ‘El Gran Show’, le está yendo bien, lo cual me pone muy contento porque no deja de ser mi hermano en las buenas y en las malas”, dijo.