Karen Dejo le regala Oreykel Hidalgo a Vania Bludau

Dejó las cosas claras. Karen Dejo afirmó que no piensa pelearse con Vania Bludau en ‘Reyes del show’ y menos entrar en el juego de que habría algo más que una simple amistad con el cubano Oreykel Hidalgo ante las cámaras del reality porque está felizmente enamorada del argentino Lucas Piro, con quien ya tiene varios meses de feliz relación.

Karen sostuvo que con Oreykel hay una buena química en el baile y si ambos decidieron bailar juntos en el programa de Gisela es “porque queremos llegar a la final y de ahí ganar”. Por eso se encuentra molesta que la ex de Christian Domínguez haya iniciado un enfrentamiento en la última gala, dando a entender que se estarían peleando por el bailarín.

“Para mí, Oreykel es mi amigo y punto, fuimos pareja en su momento pero ahora sólo nos une el baile. De mi parte no hay nada más porque estoy muy enamorada de Lucas, es una falta de respeto que se quiera dar a entender otra cosa porque yo no me peleó por ningún hombre. No voy a pisar el palito, si quiere ella pelearse que lo haga sola”, aseveró la morocha que reconoció que Bludau intente desestabilizar a su equipo.

¿Te desconcentra esta pelea sin razón?

Aunque no creas este tipo de cosas incómoda y más a Oreykel. Nosotros estamos concentrados en dar lo mejor en cada competencia y yo he decidido no hacer caso a nadie porque primero es mi tranquilidad.

¿Lucas no se pone celoso de esta peleas que parece es por un hombre?

Acá no hay una pelea por un hombre porque jamás haría eso, al menos de mi parte no. Estoy muy feliz con Lucas y nuestra relación va mejor que nunca, yo tengo una pareja y lo respeto.

¿Es cierto que en esta nueva gala Vania vuelve a bailar con Oreykel?

Sí, hubo un cambio de parejas que hizo la producción y bailaré con Waldir Felipa sólo por este sábado. No sé por qué lo hizo la producción, yo estoy tranquila y que Vania baile sin problemas porque no me voy a pelear con ella.

“VANIA DEJA DE PELEAR POR BAILARÍN”

La pareja sentimental de Karen, Lucas Piro, se pronunció también sobre el tema y afirma que no siente celos de Oreykel. Incluso aclaró que son muy amigos y tienen proyectos laborales en conjunto, pero si le remarcó nuevamente a Vania que antes de pelearse en el programa por el cubano “que respeta a Ítalo Valcárcel que sí es su pareja de baile”. “A mí este sábado también me cambiaron a mi pareja, mi hermana Marú, y voy a bailar con otra persona, son desafíos del reality pero no estoy haciendo problemas”, indicó.

¿Qué opinas de la controversia entre Karen y Vania?

Cuando opiné en el programa la semana pasada no lo hice con falta de respeto, pero dije lo que pienso porque no soy una persona falsa. Estoy convencido que si antes de bailar eres interrumpido causa tensión, a mí me molestó que Vania opine antes del baile de Karen, creo que a ella tampoco le gustaría que le hagan eso. Como compañero haría el reality después porque antes es con mala intensión.

¿Celoso de Oreykel?

No, es mi pata. Lo que me molesta es la rivalidad que crea Vania, es más él eligió a Karen y a mí me parece que son una pareja de baile excelente, por eso están donde están. Lo que me molesta es que ella esté peleando por un bailarín cuando tiene a Ítalo y debe tenerle un poco de respeto, que ya se resigne y asimile.

¿Cómo va la relación con Karen?

Con Karen la relación va excelente todos los días. Estamos enamorados como toda pareja. ¿Si la gente al principio creía que era reality nuestra relación? Cada uno es libre de opinar lo que quiera o lo que crea, nosotros vamos por buen camino.