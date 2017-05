Karla decepcionada de Ernesto Pimentel por entrevistar a Christian

La conductora de televisión, Karla Tarazona aseguró que no tiene ningún inconveniente con Gisela Valcárcel por invitar a la pista de ‘El gran show’ a Christian Domínguez e Isabel Acevedo. Sin embargo, dice que le fastidió que Ernesto Pimental haya entrevistado al padre de su hijo luego que este lo haya tildado de mentiroso.

“Yo no me decepciono ni de Gisela ni de la Chola Chabuca porque esto es televisión, lo que me decepciona es cómo hablan cuando al mismo Ernesto, Christian le dijo mentiroso cuando afirmó que los vio entrar de la mano con la fulana (Isabel) y después quieren limpiar su imagen, indigna”, contó Tarazona a conocida revista.