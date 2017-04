Korina Rivadeneira: “No es justo, me están tratando como una delincuente y no lo soy”

La venezolana Korina Rivadeneira estuvo esta tarde “En boca de todos” y habló una vez más sobre su situación migratoria, sin embargo, en plena entrevista la venezolana rompió en llanto por el cargamontón que viene recibiendo.

“Si nos hemos casado es porque lo amo no por otro motivo… No es justo, me están tratando como una delincuente y no lo soy”, señaló Korina Rivadeneira.

RESPONDE A “PELUCHÍN”

Por otro lado, Korina dejó entrever que los conductores de “Amor, Amor, Amor”, Rodrigo González y Gigi Mitre, la atacan de pura maldad y por competencia televisiva.

“Están viendo cada detalle, cuando ven que no pueden por un lado se van por otro lado, porque lo que ellos tienen es pura maldad, lo que viene del otro canal es pura maldad y no sé por qué lo hacen. Esas personas me odian”, señaló.