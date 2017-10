‘Los 5 de oro’ presentan al quinto integrante

La espera llegó a su fin. La agrupación ‘Los 5 de Oro’ reveló el nombre de su quinto integrante, se trata del colombiano George Jaramillo, ex integrante de la Sonora Dinamita y de Latin Brother. Este colocho, se suma al grupo formado por Dantes Cardosa, Jhon Kelvin, Jairo Antonio y Giuseppe Horna.

Desde las cabinas de radio Karibeña, George agradeció el recibimiento que ha tenido en nuestro país y contó que viene a conquistar los corazones peruanos. “Estoy feliz de estar en ‘Los 5 de oro’ con grandes cantantes del Perú. Las veces que he venido a este país siempre me han recibido con los brazos abiertos y esta vez no ha sido la excepción. Estoy ansioso de empezar a trabajar con grandes compañeros y consolidar este grupo como el mejor, además de ingresar al corazón de todos los peruanos”, refirió el cantante.

De otro lado, Jhon Kelvin, comentó que está bañado en aceite y no hace caso a los comentarios de algunos colegas musicales que lo llamaron ‘fracasado’.

“Yo conozco a muchos intérpretes de la música, y han habido muchos cantantes maleteros que me han llamado ‘fracasado’. Uno siempre debe de estar en la batalla musical, yo he ganado discos como interprete, estado en los mejores escenarios, me fue bien como solista, hecho tantas cosas buenas que creo que debería de haber un poco de cariño y respeto musical”, señaló el músico.