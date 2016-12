Lucecita: “¡El mejor regalo es haber retomado mi relación!”

Después de ha­ber vivido en carne propia una separa­ción, la guapa colombiana Lucecita Ce­ballos espera que, al igual que ella, más parejas que se encuentran alejadas puedan darse una segunda oportunidad y permitir que el amor triunfe en su vida familiar.

-Faltan pocas horas para Nochebuena, ¿dónde la pa­sarás?

Pocas veces la paso en Colombia, siempre estoy en Perú con mi esposo y dos hijos (de 20 y 14), y este año no va hacer la excepción.

-¿Cómo van los preparati­vos?

Hoy desperté muy tempra­no junto a mi esposo y nos pusimos a preparar la cena de Nochebuena. Vamos a hor­near el pavo en casa, hacer las ensaladas y el puré de man­zana será un trabajo de mu­chas horas. Es bonito cocinar e ir compartiendo y conver­sando con tu pareja.

-¿Has pensado en qué re­galo te gustaría recibir esta noche?

Ya lo tengo. El mejor rega­lo es haber retomado mi re­lación y estar en familia este año. No puedo pedirle más la vida; tengo a mis padres vivos, con buena salud, y eso para mí es primordial. Quizás venga mi mamá a pasarla con nosotros, aún no sabemos.

-¿Podríamos decir que esta Navidad será diferen­te para Lucecita?

Sí. La Navidad anterior fue muy tensa, mi esposo y yo pasábamos momen­tos difíciles porque recién habíamos regresado y las cosas aún no estaban muy claras. Pero ahora sí esta­mos seguros de retomar nuestro matrimonio. Tantos años juntos, 20 años.

Lo primero que haré lle­gada la medianoche es agra­decer a Dios por este año de aprendizaje, no solo en el área familiar, sino también en lo profesional.

-¿Extrañas pasar esta fecha tan importante en Colombia?

Al comienzo sí, pero ahora ya no.

-¿Recuerdas cómo fue tu primera Navidad en el Perú?

Fue muy nostálgica porque nunca me había separado de mi casa, de mi mamá. Con de­cirte que hasta dormía con ella, era de las que me pasaba a la cama de la mamá ya estando grande. Llegué al Perú a los 16 años, no era una mujer hecha y derecha, era una chica que recién había terminado el co­legio y venía por una aventu­ra amorosa, motivada por un sentimiento fuerte pero aún no consolidado.

No la pasé bien porque es­taba pensando en mi mamá; ella estaba un poco resentida conmigo. Me decía por el te­léfono: “Hija, cómo me dices que te vas a ir por 20 días y ya no vas a regresar”, y yo me la pasé llorando.

-¿Y cómo se celebra en Co­lombia?

La Navidad en Colombia se baila, se vive un ambiente muy parecido a lo que es aquí el Año Nuevo. Lo típico es ha­cer una cena temprano, se en­tregan los regalos y luego cada uno se va de rumba.

-¿Siempre hubo una rica cena navideña en la mesa de tu hogar cuando eras niña?

Siempre tuvimos algo en la mesa por más pequeño que fuera. He tenido una niñez de mucha carencia, material más que todo, mas no de amor. En ese tiempo se tenía que comer pollo frito o asado, pero siem­pre mi mamá encontraba qué darnos.

-¿Alguna anécdota que re­cuerdes?

Recuerdo que sufrí muchí­simo a los ocho años porque desde los 6 pedía una bicicleta y no me la daban. Con decirte que hasta soñaba que estaba manejando mi propia bicicleta. Mi mamá me decía: “Este año te la vamos a dar”, y ya luego de tres años pudieron com­prarme una.

Una noche me sorprendie­ron y yo me puse a llorar, creo que lloré toda la noche porque no creía que era para mí. Aho­ra lo veo como algo anecdóti­co, pero cuando estaba niña, fue algo muy sentido.

-Y ahora que estás vesti­da de una Mamá Noela sexy,

¿cómo te sientes?

Sumergida en el espíritu navideño, y agradezco muchí­simo a Karibeña por la oportu­nidad de contarles un poquito más de mí. Aunque pensé que mi traje de Mamá Noela sería un pantalón que tapara todas mis piernas (risas). Me sien­to una Mamá Noela sexy; una mujer siempre se tiene que sentir sexy.

-¿Cuál es tu deseo para esta noche?

Deseo que aquellos hogares que han tenido problemas –es­toy hablando directamente a los matrimonios– se den una segunda oportunidad. Les digo por experiencia que son solo percepciones pasajeras. Cuan­do hay amor de verdad, todo se puede. No hay que tirar la toa­lla tan rápido, hay que luchar por lo que uno quiere.

