Luciana Fúster quiere ser amiga de Ivana

Luciana Fúster ya no quiere más en­frentamientos con Ivana Yturbe por lo que ahora busca la paz y hasta deja abierta la posibilidad de una futu­ra amistad entre ellas. Asegura que con la ex de Mario Iriva­rren existe, al menos, un saludo cada vez que se cruzan en el reality Combate.

“¿Si podríamos ser amigas? Claro, por mí normal. Yo no tengo problemas con nadie, no me hago problemas con nadie. Si es que hubo un problema las cosas se arre­glan, no hay que agrandarlo más”, expresó la ‘Miss Teens’, quien aclaró que con Mario no tiene comunicación pero lo sa­ludaría si lo encuentra.

Sobre si entre Ivana y ‘Jota’ Benzaquén existe algún coqueteo, la modelo jura no haber visto nada ya que se conside­ra una chica ‘volada’. Asimismo, de­fiende a los nuevos integrantes de Combate ante las críticas de que se prefiera el show antes que la com­petencia. “Acá todos nos esforzamos para com­petir, al menos en mi caso me preparo porque quiero dar lo mejor de mí en mi equipo”, aseveró.

