¡Maritere está templadaza!

La guapa conductora de televisión Maritere Braschi dejó a un lado su postura seria que muestra frente a la pantalla chica y contó que su corazoncito está ocupado por una persona especial, cuya identidad prefiere no revelar.

– Se te ve feliz, como enamorada…

Sí, estoy en una rela­ción hace buen tiempo, vamos a ver qué pasa.

-¿Es una figura cono­cida?

No, nunca en mi vida he estado con alguien que salga en panta­llas, no se ha dado la ocasión, siempre he estado con gente que ha estado detrás de la pantalla.

-¿Pero algún admira­dor conocido sí habrás tenido?

Admiradores, todas las mujeres lo tene­mos.

-¿No tienes planes de boda?

No hay boda aún, si fuese así no estaría parada acá, estaría pre­parando todo (risas).

Uno tiene que siem­pre renovarse, estar actualizada.

