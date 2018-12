Mayra Goñi molesta con Fabio Agostini jura que no tuvo affaire con Nicola y Pablo Heredia

Mayra Goñi se encuentra sorprendida por el comportamiento de su expareja, Fabio Agostini, tras anunciar su separación en redes sociales y –luego- dejar a entrever que habría tenido más que una amistad con Nicola Porcella y el actor argentino Pablo Heredia. Indicó que por ahora prefiere mantener distancia del español.

“No sé, quizás más adelante (podemos ser amigos), ahorita yo creo que han pasado varias cosas que me han lastimado mucho. Entonces, tendría que pasar mucho tiempo o poder conversar y quedar en buen acuerdo. Igual terminé bien con él, pero me sorprenden algunas cositas”, comentó la también cantante, quien por ahora prefiere ocuparse de su carrera como artista.

La actriz no ocultó su malestar contra la actitud impulsiva de su expareja hacia sus amigos Pablo y Nicola, a quienes calificó ser peor que Emilio Jaime, calificado de “atrasador” por Austin Palao.

“Por favor, son mis mejores amigos. Yo no sé de dónde han sacado eso, pero bueno, yo voy a dejar que comenten lo que quieran, no quiero hablar del tema. Yo creo que la gente se da cuenta y saben que son muy allegados a mí y por esos comentarios no me voy a alejar jamás de ellos”, sostuvo.