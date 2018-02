Mayra Goñi sorprende con diminuto bikini en redes sociales

No deja de sorprender. La actriz de la aclamada serie “Ven Baila Quinceañera” , Mayra Goñi, no deja de sorprender a sus fans con diminutos bikinis y prendas que hacen relucir el cuerpo trabajado que posee. La modelo y cantante, que anda suelta en plaza, es una de las chicas más deseadas junto a sus demás compañeras Flavia Laos y Alessandra Fuller.

“Hay recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar. Hay aromas que me quiero llevar y silencios que prefiero callar…”, escribió Goñi al pie de la imagen.

Como se sabe, la actriz ha sido vinculada sentimentalmente con Fabio Agostini, guerrero que en la última edición de Esto es Guerra provocó un altercado con la conductora , María Pía Copello. Los coqueteos entre la joven y el musculoso no se esconden.

Ambos en una oportunidad mencionaron que se encuentran saliendo. “Sí, estamos saliendo y si salgo con él es porque me gusta”, dijo Goñi en una entrevista para la pantalla chica.

