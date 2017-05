Milena Zárate jura que no saló a Jonathan Maicelo

Contar que estuvo junto a Jonathan Maicelo en el Madison Square Garden, donde el último fin de semana el boxeador disputó una importante pelea, le ha costado a Milena Zárate una serie de críticas que la acusan de haber ‘desconcentrado’ al deportista.

“No me tienen que culpar de nada, habían muchas personas para apoyarlo, y fui a la pesada como prensa con un reportero, pero tuve la oportunidad de saludarlo unos minutos. No fui al camerino el día de la pelea, ni otro momento antes de la pelea. Lo vi después de la pelea”, comentó la colocha. (V.R.)