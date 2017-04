Milett Figueroa regresó a “El gran show” y esta ‘chica reality’ la destruye con este mensaje

Este último sábado, la modelo Milett Figueroa regresó a “El gran show” para reemplazar a la bella Viviana Rivasplata. La imponente “Milechi” realizó su entrada con una sensual bachata pero sucedió lo impensado.

A través de las redes sociales, la cantante Micheille Soifer no tuvo piedad con Milett y la destruyó de la peor manera con el siguiente mensaje: “Ves que no sabes bailar“. Pero todo no quedó ahí, pues la “guerrera” siguió con sus tuits. “No te pases…. que patería” y “Mejor está Rosangela… a lo que hemos caído”, publicó.

Cabe resaltar que hace una semana la modelo Viviana Rivasplata sufrió un aparatoso accidente mientras finalizaba su baile en el reality, esto generó que entre en reposo absoluto y Milett sea su reemplazo.