Ministerio de Educación: Mucho ojo con las matriculas

Como ya es costumbre en estas fechas del año, se inicia el año escolar y comienza el dolor de cabeza para los padres de familia. Por ello el Ministerio de Educación brinda algunas recomendaciones y resuelve algunas interrogantes, para el proceso de matrícula escolar.

Pagos de Apafa

El Minedu, recuerda a los padres de familia que la matrícula en los colegios públicos es gratuita y no se puede condicionar al pago previo de cuotas de Asociación de Padres de Familia (Apafa), donaciones, compra de útiles, uniforme u otros conceptos. No obstante, en caso el padre desee afiliarse a la Apafa, la cuota ordinaria anual a aportar no puede exceder los S/ 63.

¿Cuáles son los requisitos?

Los requisitos son partida de nacimiento o DNI. Para el caso de estudiantes extranjeros deberá de presentar pasaporte u otro documento de identidad del menor reconocido por las autoridades migratorias competentes. La falta de estos no impide la matrícula, se pueden presentar en un plazo de 45 días posterior al inicio del año escolar, previa firma de una declaración jurada en la cual se detallen los datos del estudiante.

Colegios privados

En caso de las instituciones privadas, solo se puede cobrar por 4 conceptos: la cuota de ingreso para alumnos nuevos; la matrícula al inicio del año escolar, que no puede exceder al monto de la pensión; la pensión de forma mensual; y las cuotas extraordinarias autorizadas por el ministerio. Estos cobros deben ser informados al momento de la matrícula.

El dato

Antes de matricular a su hijo, compruebe que el colegio elegido esté registrado en la web Identicole y verifique si los datos que figuran en dicho portal (nombre del director, dirección, etc.) corresponden al colegio.