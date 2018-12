‘Negrita’ Angie Arizaga chotea a Fabio Agostini

La modelo Angie Arizaga se mostró sorprendida por los piropos que ha recibido de Fabio Agostini durante la emisión de ‘Esto es guerra’ y dejó en claro que no existe nada entre ella y el popular ‘galáctico’.

“De verdad, ya está de más hablar, me parece graciosísimo, pero olvídate… ¿Pueden preguntarle a Fabio qué le pasa? Se descarrila cuando está soltero, pero no, yo lo tomo a la broma, está bromeando nada más, obviamente somos compañeros de trabajo”, sostuvo la ‘negrita’.

“¿Si hay algo entre nosotros? No hay nada, así que no tengo que incomodarme ni nada y ya le he dicho que pare con sus bromas, estuvo un día nomás”, agregó Arizaga.

Recordemos que se especuló que Fabio estaría ‘coquetón’ con Angie para sacarle pica a Nicola Porcella, quien habría tenido un ‘affaire’ con su ex, la actriz Mayra Goñi.

BUSCA NUEVO AMOR

Una página de noticias de espectáculos en Instagram indicó que el guerrerito estaría muy interesado en enterrar a Mayra , tanto así que se ha creado un perfil en Tinder, la conocida aplicación para buscar pareja.

Y aunque algunos usuarios deslizaron que la cuenta de Fabio sería falsa, el portal de espectáculos comprobó que el perfil enlaza directamente con el Instagram oficial del español, lo que comprobaría que el ‘guerrero’ sí estaría en busca de un nuevo amor.