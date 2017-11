OPINIÓN | Esther Capuñay: Los políticos que se quedaron en el siglo XX

Políticos con más de cincuenta años de carrera, enquistados en el poder. Y desde allí ofrecen a los jóvenes las soluciones para un mundo que ya no existe.

Por ejemplo, la perspectiva tradicional sigue teniendo su enfoque en el trabajo, pero el siglo XXI nos exige poner nuestro enfoque en la riqueza. Una reciente encuesta arroja datos interesantes: 85% de los jóvenes entre 18 y 30 años quiere emprender. Tenemos que ser inteligentes y entender que los jóvenes quieren CREAR RIQUEZA. Es una de las grandes verdades del siglo XXI: los jóvenes quieren ir por un sueño. Quieren ser libres. Y nosotros, lo que tenemos que hacer es apoyarlos creando condiciones para que avancen.

En esa misma línea, nuestra educación debe cambiar en su contenido. No solo se requiere mejor infraestructura y evaluar a los maestros; se requiere nuevos enfoques. Un nuevo rumbo. Basta de enseñar a los chicos a memorizar como papagayos y no enseñarles a gestionar sus emociones. Basta de educarlos para la obediencia, en lugar de hacerlo para la creatividad y la responsabilidad. En Finlandia, los chicos ya no tienen horarios, tienen libertad. ¿Por qué allá la educación con esos cambios sí puede funcionar y aquí no? Porque nos falta LIDERAZGO.

Por otro lado, vivimos en un mundo donde los grandes protagonistas son el conocimiento y la información, pero el Estado sigue en la época de las carretas. El gobierno digital es visto por nuestros políticos como una “simple decoración.” Piensan que ser modernos es instalar cámaras de vigilancia y tener páginas web. La más reciente prueba fue nuestro último censo. No solo ha sido una vergüenza nacional exponer a nuestros jóvenes voluntarios a la inseguridad, sino el método mismo empleado por INEI. ¿Cómo es posible que en la época de las tablets se sigan haciendo encuestas con lápiz y papel?

Si algo nos ofrecen la tecnología y las nuevas plataformas, es la oportunidad de agilizar trámites y emprender una lucha frontal contra la corrupción. Si usamos de manera inteligente las herramientas del mundo digital, podemos hacer que las finanzas públicas sean más transparentes; porque la tecnología también empodera a los ciudadanos.

Hay un nuevo mundo y se requieren nuevos dirigentes. Se requieren nuevos rostros y, sobre todo, nuevas ideas. Nueva mentalidad.