Patricio Parodi descarta romance con Rosángela Espinoza

Desde Panamá, el guerrero Patricio Parodi desmintió en el programa ‘En boca de todos’ los rumores de un romance con la modelo Rosángela Espinoza y menos que hayan estado cariñosos en una discoteca del sur.

“No sé de dónde dicen que estábamos cariñosos, quiero ver esas imágenes cariñosas. Yo fui con un grupo de amigos al sur a una discoteca y ella estaba con sus amigos también, en grupos totalmente separados. Obviamente me la crucé cuando fui al baño y la saludé, hablamos un ratito”, dijo el guerrero.

En el programa estaba el ex de la chica selfie, Carlocho, quien señaló que no le molesta para nada. “Los dos están solteros, están en su derecho, lo que no se comparte, no se disfruta hermano, así que está bien si son solteros”, declaró entre risas Carloncho.