VIDEO | Phillip Butters considera excesiva la prisión contra el ‘Zorro’ Zupe

Como era de esperarse, Phillip Butters se pronunció sobre los dos meses de prisión efectiva del ‘Zorro’ Zupe por difamación agravada en contra del futbolista Carlos Zambrano.

En su programa en vivo, Butters calificó como “exceso” que una persona pierda la libertad por difamar. “¿Realmente es justo que alguien pierda su libertar por difamar?”… empieza preguntando Phillip en el enlace telefónico que tiene con el Dr. César Nagasaki, ex abogado de Magaly Medina en el caso ‘Paolo Guerrero’.

En este sentido el Dr. Nagasaki afirma que debe existir una razón especial para saber si es correcta o no la decisión de la prisión efectiva. “Sin ver la sentencia me juego a que la revisamos ahorita y no tiene fundamentación para los dos meses de pena privativa… las pocas veces que he visto penas efectivas por debajo de los 4 años nunca han tenido la motivación especial que exige la ley siempre hay algo extraño”, indicó. A lo que luego agregaría que existiría la posibilidad de que el juez le tenga cólera al ‘Zorro’. “…algo tan sencillo y horrible aunque te parezca mentira, el juez le tiene cólera al personaje”, afirma el abogado.

Asimismo, Phillip Butters y el Dr. César Nagasaki coincidieron en opinión a cerca de las multas a los medios de comunicación.”¿La vida y la libertad son los dos bienes jurídicos tutelares más importantes, es justo que alguien pierda la libertad por difamación y que a la hora de la hora solo pague una multita de 360 soles? No sería más justo que uno pague una multa inmensa y que el medio de comunicación también pague una multa inmensa como otros lugares del mundo y murió la flor”, fueron las palabras de Butters, a lo que Nagasaki agregó: “Crear espacios televisivos para permitir que la gente difame debe generar una responsabilidad (del medio)”.

Como se sabe, el Juzgado de Lima condenó a Ricardo Zúñiga Peña, el popular ‘Zorro Zupe’, a dos meses de pena privativa de libertad efectiva por asegurar que el futbolista Carlos Zambrano lo invitó a viajar a Europa.