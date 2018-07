Ricardo Rondón lleva 15 años soltero y asegura que no conoce el significado del “amor”

Por: Deyanira Bautista

Fotos: Carlos Guerrero

El periodista Ricardo Rondón sorprendió a más de uno con su participación en ‘El artista del año’ y hoy, alejado de los reflectores de las cámaras, nos cuenta que no le ha ido tan bien en el amor, tanto así que no conoce el significado de “amar”. Tienes a dos hijos a quienes adora y asegura vivir su vida de soltero al lado de sus “bebitas otoñales”.

-Tu participación en ‘El artista del año’ fue una sorpresa para todos.

He tenido que esperar 53 años para estar en el programa de Gisela, cuando me llamaron la pensé varias veces por el derroche de energía en el escenario y mis articulaciones, el reumatismo, no tengo nada de eso, pero me podría pasar, si los pulpines se lesionan uno que está en la tercera edad peor. Pero estoy muy contento y agradecido con la producción por esta oportunidad.

-Hemos notado que andas ‘coquetón’ con tus “bebitas otoñales”.

Son mis fans y les tengo un gran aprecio.

-¿Estás soltero?

Sí, no conozco el significado de la palabra amor, nunca he amado y nunca me han amado.

-¿No te gustaría tener pareja?

No sé, quien sabe, el amor no se busca, llega a tu vida, quizás a los 60 o 70 lo encuentre. Pero no estoy preocupado por eso, sino por mis metas personajes y mis hijos.

-¿Cuántos hijos tienes?

Dos, mi hijo biológico que se llama Gabriel Rondón, a quien lo ven en ‘De vuelta al barrio’, y Alvaro Rondón, quien es hijo de mi hermano y lo críe como mío.

-¿Vives con ellos?

Vivo con Gabriel, Alvaro ya es profesional, es periodista, trabaja en ‘Hoy es sábado con Andrés’.

-Ellos son tu felicidad, no te importa tener a nadie más a tu lado.

Lo importante para mí es ser feliz y si así estoy feliz, bien. Ojo, el no tener pareja no significa que este solo, tengo mis ‘bebitas otoñales’ a quienes visito jajaja.

-¿Hace cuánto no formalizas una relación?

Acabo de cumplir 53 y mi última novia fue a los 38 años, las cosas no funcionaron y se terminó. Tengo a mi hijo y estoy bien.

-¿Hubo infidelidad?

No, las cosas se desgastaron, yo también tengo un carácter. Mi carácter es mi peor enemigo, por eso nadie me quiere, pero creo que me quieren más que a Lucho (Cáceres).

-¿Cómo te va con el programa ‘En boca de todos’?

Muy bien, estamos contentos con el rating, ahora estoy con el horario un poco ajustado por ‘El artista del año’, pero trabajando duro para dar lo mejor de mí.