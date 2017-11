¿Rodrigo González no va más en ‘Amor, Amor, Amor’?

Rodrigo González desata polémica tras esta publicación en redes sociales.

Rodrigo González ocasionó tremenda polémica en redes sociales, al indicar que se encuentra suspendido por el canal de ‘Latina’. El conductor de ‘Amor, Amor, Amor‘, señaló que la empresa habría tomando esta radical decisión por haber mostrado conversaciones de Carlos ‘Tomate’ Barraza insultado a un supuesto amigo de su aún esposa Vanessa López.

“Terminando el programa de hoy recibí esta carta en la que se adjunta un documento de compromiso firmado por mi. Latina ha tomado la medida de suspenderme hasta el 29 de diciembre del 2017 por hacer público el caso de Carlos Barraza el cual consideré transparente y honesto hacerlo, pero para el canal va en contra de los reglamentos internos. Lamento no haber podido terminar esta temporada juntos”, publicó Rodrigo.

Indudablemente esto generó molestias de sus seguidores, quienes pedían al conductor no amilanarse por la decisión del canal. A su vez, su compañera, Gigi Mitri mostró todo su respaldo hacia ‘Peluchín‘ publicando el comunicado de este en su cuenta oficial de Instagram.

Rodrigo González da con palo a ‘Tomate’ Barraza por insultar a supuesto amigo de su esposa

¡¡PARA NO CREERLO!! El cantante ‘Tomate’ Barraza vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez fue acusado de insultar a un misterioso joven, quien estaría pretendiendo a su aún esposa Vanessa López. A través de las redes sociales, Rodrigo González no tuvo piedad y le dio con palo al panelista de “Espectáculos”, publicando las conversaciones del salsero usando calificativos como “serrano”, “maricón”, entre otros.

“Una vergüenza Carlos Tomate Barraza enviando estos mensajes amenazantes a las 4:50AM insultando entre otras cosas de “Serrano de Mierda con Plata” a otra persona“, publicó “Peluchín“.

Pero todo no quedó ahí, pues como relata Rodrigo, en las conversaciones se lee que Vanessa tilda de loco a ‘Tomate’ Barraza y le pide a su amigo que no responda los insultos de su ex pareja. ” Según cuenta su aún esposa no es la primera vez que amenaza así a quien el piensa que quiere tener algo con ella y lo hace desde su cuenta oficial. Aquí también hay un mensaje de ella pidiéndole a su amigo que no le responda“, indicó Rodrigo.