Rosángela Espinoza dice que no necesita de un hombre para que la mantenga

Ante las constantes bromas de sus compañeros de reality, Rosángela Espinoza aclaró que su relación con el empresario arequipeño, Víctor Hugo Cornejo, va en serio y no es por conveniencia, como algunos tratan de dar a entender.

-Te va muy bien el aspecto sentimental…

Estoy muy feliz, no voy a estar ventilando mi vida privada, estoy enfocada en mi trabajo y en mis estudios, creo que no hay nada imposible pero ahí está el esfuerzo y las actitudes.

-Se puede decir que ya has encontrado a la persona especial…

Ahora sí puedo decir eso y que dure para siempre.

-No se puede ocultar la felicidad

No se puede.

-Tus compañeros de EEG te quieren dejar como interesada, porque dicen que ‘no es amor al chancho sino al chicharrón’…

Ellos siempre bromean, no soy interesada. Mi enamorado es empresario pero yo trabajo, tengo mi plata por eso los fines de semana trato de hacer más eventos. Pago mis estudios, apoyo a mi sobrina que está en la universidad y no necesito de un hombre que me dé.

-No hay interés…

No, él es de Arequipa, es empresario.

-¿Es celoso?

Hay confianza, cariño y respeto de ambos. Eso es lo más importante, que el comprende mi trabajo.(V.Rondón)