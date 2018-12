Said Palao dice que relación con Macarena Vélez continúa pese a peleas

El modelo Said Palao descartó que haya terminado su relación con la ‘guerrera’ Macarena Vélez y dejó en claro que en todas las parejas siempre hay ‘altos y bajos’.

“Las parejas se pelean y eso no significa que hay terminado una relación. ¿Si estamos felices? No estamos perfectos, pero ahí vamos”, comentó Palao, agregando que no hay “nada de malo” con que ellos hayan hechos viajes por separado en las últimas semanas. “No vamos a estar pegados las 24 horas del día”, remarcó.

Palao también comentó que no tendría problema en irse a ‘Esto es Guerra’, ahora que finalizó ‘Combate’. “Siempre tiene que haber una conversación previa, no tengo planes de estar en otro reality, ahorita estoy enfocado en mi empresa de zapatos”, indicó. (J.A.)