Sexy calendario es un éxito en el país

El sexy calendario que te empezó a regalar tu diario Karibeña fue un éxito en todo el país. La colección de lujo, hecha en fino papel couché y a color ya está en tus manos desde y hoy puedes seguir juntándola para adornar tu cuarto o el ambiente que desees en tu casa.

UNA CHICA CADA MES

Son doce bellas chicas, de cuerpos deslumbrantes, que adornarán cada mes del 2019, que recién empieza. Los lugares donde han sido tomadas las fotos han sido muy seleccionados para que tengas a la mano un producto de calidad. “Chicas Karibeña” es un regalo de Karibeña y Corporación Universal para que alegres tu año, en especial este verano que está de candela.

SÚPER COLECCIÓN

Las guapas mujeres que forman parte del calendario desean también que ustedes la pasen bien en los próximos 365 días. Ya no tienes pretexto para no dejar de coleccionar este producto. Avisa a los amigos para que no se pierdan ni una sola lámina, porque las Karibeñitas están dando la hora.

EL DATO

Anda muy temprano a tu quiosco favorito y adquiere tu diario preferido con la chica del mes de tu sexy calendario. No te lo pierdas.