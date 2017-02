VIDEO | ‘Peluchín’ y Mario Hart se dan con palo en redes sociales

El conductor de ‘Amor, Amor, Amor’, Rodrigo González tuvo un enfrentamiento en redes sociales con Mario Hart, debido a que este último le molestó que uno de sus eventos sea considerado como ‘un show para el olvido’.

Ante esta situación, Mario enfatizó que estaba cansado que el programa de ‘Peluchín’, emita sus eventos y no informe como debe ser.

“El problema no es que cubran mis eventos, el problema es que mal informen como están acostumbrados y SIEMPRE lo hacen!! Me imagino q deben estar desesperados por los numeritos de inicio de año!!… háganme un favor y ya no me etiqueten en cosas de ese programita! No lo veo ni me interesa verlo, les recomiendo hagan lo mismo… se vive mejor!!”, publicó Mario en su cuenta de Intagram.

Fiel a su estilo, Rodrigo respondió con todo y publicó lo siguiente: “No cubrir tus eventos no es igual a estar blindado de exponer lo que no quieres que nadie sepa. Tu soberbia y desubicación los creyeron así… pd: gracias por vernos siempre”.

