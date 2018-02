FOTO | Yanina Bazalar recibe tremenda sorpresa de amor por ‘San Valentín’

Tremenda sorpresa. La cantante de Orquesta Papillón, Yanina Bazalar, ha sorprendido a todos sus seguidores con una fotografía llena de corazones y al lado de un peluche casi de su tamaño.

“Hoy es un día muy especial. El día del amor y de la amistad”, fueron las palabras de Yanina tras la sorpresa que le dieron por el día del amor. ¿Se tratará de un fan enamorado? ¿Un pretendiente?. El tiempo nos dará la respuesta.

Cabe resaltar, que en uno de los Hashtag la popular cantante escribe “Gracias por el obsequio”, mostrándose agradecida por la gran sorpresa, no cabe duda que Yanina Bazalar no solo encanta si no también encanta. No por las puras ha sido elegida como la ‘Chica más Fashion’ de la cumbia.