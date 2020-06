5 CONSEJOS ANTES DE PONER TU VEHÍCULO EN MARCHA TRAS LA PARA DE CUARENTENA

Compartir Facebook

Durante más de dos meses, la mayor parte de autos permanecieron parados debido al aislamiento social obligatorio. Si bien el confinamiento continúa, se han anunciado algunas flexibilidades, como el uso del auto para adquirir productos de primera necesidad en el mismo distrito. Además, trabajadores de ciertos sectores están autorizados a usar sus vehículos particulares.

Ante ello, es importante cerciorarse que el automóvil cumpla con todas las condiciones para ponerlo en marcha y así evitar accidentarse o que el este no termine con una avería mayor. Por ello, Percy Bravo, Jefe de Soporte Técnico de TOTAL Perú, señala, que es relevante prestar atención a los siguientes detalles, independientemente del tipo de vehículo, para que vuelva a las calles sin problema.

-Batería. No es probable que falle si el auto descansa en un garaje y la batería es nueva. Pero, si no estaba en buen estado, es posible que no encienda el primer día que vayas a usar el vehículo.

–Neumáticos. Cuando el vehículo está mucho tiempo parado, estos se desinflan. Debes revisarlos y acudir algún grifo, llantería o al mecánico para comprobar que tienen la presión y estado correctos. También verificar la presión de las llantas en el taller para evitar que se encuentren deformadas por el desuso.

-Fluidos. Cuando un auto está parado mucho tiempo puede perder líquidos. Se pueden evaporar o caer si el circuito tiene alguna pequeña fuga. Por eso, una vez que puedas manejar, échale un vistazo al nivel del aceite, el líquido de frenos y refrigerante.

-Líquidos. Revisar que todos los niveles estén en su medida correcta para chequearlos con el mismo parámetro cuando se vuelva a poner en marcha el vehículo. Si el nivel de lubricante está por debajo de lo normal, se recomienda rellenarlo o si el especialista lo indica, cambiarlo.

-Documentos. No olvides portar tus documentos en la guantera (brevete y SOAT vigentes), así como el pase vehicular laboral o distrital. Cabe indicar que las autoridades solicitan los papeles mencionados durante este periodo.