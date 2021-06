¡Admirable! Adulto mayor postula a universidad para poder ser abogado

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Para este hombre no hay límites ni barreras que lo detengan, a pesar de estar en una pandemia mundial, el no dudó en prepararse para cumplir su sueño.

En la Universidad Autónoma de Guerrero, en México la foto de un hombre se hizo viral al rendir su examen en la Facultad de Derecho dejando a muchos admirados por la voluntad del ejemplar hombre.

El suceso aplaudido por muchos fue publicado por Antonio F Ramirez uno de los alumnos que también estaba en el mismo salón rindiendo el examen con el hombre.

Mira también: Proponen recortar la semana laboral para evitar estrés en trabajadores

«Me llamo la atención este humilde señor, quien llego muy ilusionado y se puso a hacer su examen. Fue el último en entregar. Pienso fue quien mejor lo hizo y dio un gran esfuerzo, pues aprovechó hasta el último minuto para revisar una y otra vez su examen», dijo Antonio en sus redes sociales.

Un sueño hecho realidad

Ramírez comento que converso con el adulto mayor y le dijo que toda su vida había querido ser abogado y nunca había tenido la oportunidad de estudiarla.

«En la actualidad hay muchos jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar y no la aprovechan. Este señor es un gran ejemplo de lucha, constancia. El que no busca sus objetivos es por qué no quiere”, dijo Antonio.

La foto fue compartida miles de veces por usuarios que admiraron esas ganas y voluntad de querer estudiar su carrera soñada a pesar de tener la edad que aparentaba el hombre.

Antonio recibió palabras alentadoras en su publicación de Facebook ya que se tomó el tiempo de compartir esta admirable historia para que más personas sigan este ejemplo y no se limiten a pesar de las adversidades.

Mira también: Niña africana rompe en llanto al pensar que hombre de tez blanca la iba comer